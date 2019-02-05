В Липецкой области разработают стандарты работы для управляющих компаний

Липецк, , 14:11 — REGNUM В Липецкой области из 116 зарегистрированных управляющих компаний, по статистике, более 50 недобросовестно выполняют свою работу. Такие цифры были озвучены на совещании, которое 4 февраля провёл врио главы региона Игорь Артамонов с руководителями УК.

По мнению Артамонова, некачественная работа управляющих компаний является следствием того, что УК не взаимодействуют с ресурсоснабжающими организациями, не реагируют оперативно на выявленные нарушения, не контактируют с жильцами, а у некоторых даже нет необходимой техники.

«Там, где мы видим нарушения, мы должны наказывать не только управляющие компании, но и администрацию, которая не исполняет в полной мере свой функционал. Для этого мы здесь собрались, чтобы договориться о правилах нашей работы. Власть всех уровней должна исправить ситуацию в сотрудничестве с правоохранительными органами и прокуратурой», — заявил Игорь Артамонов.

В регионе будет разработан документ, устанавливающий стандарты деятельности управляющих компаний. Он регламентирует численность персонала каждой УК и уровень его квалификации, количество собственной техники, время, отведённое на устранение жалоб граждан.

По словам заместителя главы областной администрации Ильи Тузова, муниципалитеты проведут межевание территорий городов и поселков, чтобы разграничить ответственность по уборке территории. Коммунальщики будут обязаны проводить еженедельные собрания с жителями и предоставлять им отчетность по своей работе. В регионе появится специальный сайт, отражающий состояние сферы ЖКХ: жильцам предоставят информацию о том, какие УК и ресурсоснабжающие организации обслуживают дома, о тарифах, текущем состоянии зданий и датах капитального ремонта.

Начальник управления по надзору за исполнением федерального законодательства прокуратуры Липецкой области Андрей Зеленов вручил руководителям шести управляющих компаний постановления о возбуждении административных дел. По словам врио губернатора, неэффективные УК, если они не смогут наладить работу, заменят более успешными компаниями.

«Мы будем требовать исполнения закона. Есть меры административного воздействия, прокурорского надзора. Те, кто не понимает, как надо работать и оказывать услуги, почувствуют это на себе финансово и покинут рынок», — сказал Игорь Артамонов.