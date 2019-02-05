Демократическая партия Албании организовала протест в Эльбасане

Тирана, , 14:47 — REGNUM Демократическая партия Албании организовала в центрально-албанском городе Эльбасане гражданский протест против бетонизации города.

Протестующие собрались около парка «Риниа» (алб. — молодежь).

Как сообщает албанское новостное агентство Аbcnews, участники митинга заявляют, что бетонизация парка является типичным примером коррупционной афёры: три миллиарда лек (примерно 1 миллиард 811 миллионов рублей) из бюджета были потрачены на то, чтобы изуродовать бетоном зеленый парк

Протестующие устроили шествие по бульварам города и призывали отправить в отставку премьер-министра Эди Раму и присоединяться к большому протесту, который Демократическая партия намерена провести в Тиране 16 февраля. Остановившись напротив здания мэрии и перекрыв дорогу, протестующие требовали отставки мэра города Чазима Сейдини. Полиция держалась на некотором расстоянии от протестующих и пыталась возобновить автомобильное движение, однако дорога была освобождена самими протестующими спустя несколько минут.

В протестах участвовали депутаты Демократической партии — Эдмонд Спахо, Лючиано Бочи и Эндри Хаса.