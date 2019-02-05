По манге «Папа, Чиби пропал» выйдет фильм с живыми актёрами

Токио, , 14:34 — REGNUM По манге «Папа, Чиби пропал» автора Кейко Ниши выйдет фильм с живыми актёрами. Премьера картины назначена на 10 мая 2019 года, сообщает портал Anime News Network.

Главные роли в фильме исполнят Татсуя Фуджи (муж), Чиеко Байшо (жена) и Микако Ичикава (дочь). Режиссёром проекта выступит Шотаро Кобуяши. Сообщается, что сюжет картины будет полностью повторять сюжет одноимённой манги 2013 года.

Напомним, что «Папа, Чиби пропал» — это манга автора Кейко Ниши, выходившая с 2013 по 2015 год. В центре повествования японская семья, состоящая из мужа Сё, жены Юкико, их дочери и кота Чиби. Однажды Юкико решает рассказать своей дочери о том, что хочет развестись с мужем. Вскоре после этого кот Чиби бесследно исчезает, а все тайные секреты семьи всплывают наружу.

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