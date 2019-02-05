Еще один боевик объявлен в розыск по делу об убийстве пилота Су-24 в САР

Москва, , 13:56 — REGNUM Следственный комитет РФ ходатайствует о заочном аресте еще одного боевика, причастного к убийству в Сирии российского пилота Су-24 Олега Пешкова. Об этом сообщила 5 февраля журналистам пресс-секретарь Басманного суда Москвы Юнона Царева.

Следователи просят заочно избрать меру пресечения в виде заключения под стражу для М. Хатыба, объявленного в международный розыск. Боевику инкриминируют два эпизода убийства, надругательство над телами умерших и участие в незаконном формировании.

Речь идет о причастности Хатыба к убийствам пилота бомбардировщика Су-24 Олега Пешкова и морского пехотинца Александра Позынича, а также покушению на убийство штурмана Су-24 Константина Мурахтина.

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Как сообщало ИА REGNUM, в ноябре 2015 года российский бмбардировщик был сбит в небе над Сирией, пилот и штурман катапультировались. Пилота Пешкова с земли расстреляли боевики, штурману Мурахтину удалось спастись. Во время спасательной операции морской пехотинец Позынич был убит боевиками.

Ранее девять подозреваемых были объявлены в международный розыск и заочно по решению суда взяты под стражу. Расследование по делу продолжается.

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