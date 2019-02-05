Создатели GTA и BioShock решили открыть новую игровую студию

Сан-Франциско, США, , 13:39 — REGNUM Компания Take-Two Interactive, известная геймерам по таким проектам, как Grand Theft Auto и BioShock, решила открыть новую студию в Кремниевой долине. Об этом 4 февраля сообщил портал Wccftech.

Руководить ей будет Майкл Кондрей, который ранее занимал должность главного исполнительного директора студии Visceral Games, занимавшейся разработкой игр серии Dead Space. Кондрей также является соучередителем Sledgehammer Games, которая работала над созданием некоторых проектов франшизы Call of Duty. Пока что в Take-Two не уточнили, чем именно будет заниматься новая студия, также стоит отметить, что имя новой компании будет названо позже.

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Напомним, в январе 2019 года Take-Two Interactive, 2K Games и Национальная баскетбольная ассоциация (НБА) заключили семилетнее соглашение, касающееся прав на игру игры NBA 2K. По имеющейся информации, сумма сделки составила $1,1 млрд.

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