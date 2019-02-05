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Минтруд признал факт снижения рождаемости на Северном Кавказе

Общество

В трех субъектах СКФО коэффициент рождаемости ниже, чем в среднем в России

Нальчик, 5 февраля 2019, 13:39 — REGNUM  В некоторых субъектах Северо-Кавказского федерального округа темпы рождаемости, вопреки бытующему мнению, ниже, чем в среднем по России. Принимать меры, в том числе на федеральном уровне, придется для исправления ситуации как минимум в трех субъектах округа. Об этом сообщил в ходе рабочей поездки в Кабардино-Балкарию 5 февраля глава Министерства труда РФ Максим Топилин.

По словам министра, сказанное относится прежде всего к Ставропольскому краю, Карачаево-Черкесии и Кабардино-Балкарии, где в течение двух последних лет наметилась тенденция к снижению рождаемости.

«Здесь, к сожалению, даже суммарный коэффициент рождаемости ниже, чем в Российской Федерации, — заявил глава ведомства. — Придется использовать не только те федеральные меры, которые предусмотрены федеральным бюджетом, но и очень внимательно смотреть за региональными мерами поддержки».

Меры поддержки должны быть продуманы в ближайшее время, чтобы начать их применять не позднее 2020 или 2021 года, иначе, ка отметил министр, «они не дадут своего эффекта».

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