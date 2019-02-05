Директор оренбургской компании пытался замять дело о гибели трёх рабочих?

Гай, Оренбургская область, , 13:47 — REGNUM В Оренбургской области директор ООО «Гай» пытался дать взятку следователю. Коммерсант задержан с поличным. Сумма взятки составила 700 тыс. рублей, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в СУ СКР по региону.

По данным следственных органов, директор компании с помощью взятки хотел избежать ответственности по уголовному делу о гибели трёх рабочих из Челябинской области. Напомним, 12 июня 2018 года в Гае в доме, приспособленном под гостиницу, обнаружили тела трёх человек. Возбуждено и расследуется уголовное дело по части 3 статьи 109 УК РФ «Причинение смерти по неосторожности двум или более лицам». Согласно данным судебно-медицинского экспертизы, смерть рабочих наступила в результате отравления угарным газом. Все мужчины работали вахтовым методом на территории Гайского ГОКа.

После того, как директор ООО «Гай» сделал попытку дать взятку заместителю руководителя территориального следственного отдела следственного управления СК России по Оренбургской области в здании следственного отдела в Гае, в отношении главы компании возбудили уголовное дело по статье УК РФ 291 «Дача взятки в крупном размере». Также ему планируется предъявить обвинение по части 3 статьи 238 УК РФ «Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшие по неосторожности смерть двух или более лиц». Решается вопрос об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу.

Читайте ранее в этом сюжете: Гибель трёх рабочих в гостинице Оренбуржья: подробности