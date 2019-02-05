В 2018 году пенсии в России получили 10 тыс. граждан Таджикистана

Душанбе, , 13:37 — REGNUM В 2018 году более 10 тыс. граждан Таджикистана обратились в пенсионный фонд России с просьбой о выплате пенсий, заявил глава агентства социального страхования и пенсии республики Сафарали Наджмиддинов, сообщает 5 февраля агентство Asia-Plus.

По его словам, российский пенсионный фонд отправляет запросы в Таджикистан для проверки стажа работы и заработной платы человека. На основании предоставленных данных выполняется начисление пенсий.

Наджмиддинов добавил, что граждане Таджикистана получают пенсию в России на основании Бишкекского соглашения от 1992 года.

Как сообщало ИА REGNUM, 5 февраля министр иностранных дел России Сергей Лавров встретился с президентом Таджикистана Эмомали Рахмоном. В ходе переговоров стороны обсудили соглашение по пенсиям для мигрантов из Таджикистана.