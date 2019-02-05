ДубакЧеллендж: жители Сибири проверяют научный парадокс

Новосибирск, , 13:36 — REGNUM В Рунете набирает популярность флешмоб #ДубакЧеллендж, в котором пользователи публикуют фото и видео с разбрызгиванием кипятка на морозе. Участниками интерактива в основном становятся жители Сибирского региона, где температура опустилась ниже — 35 °C.

https://www.instagram.com/p/BtfjXHCHWn8/

https://www.instagram.com/p/BtdGuYanWiQ/

https://www.instagram.com/p/BtfYz31gdZ7/

https://www.instagram.com/p/BtfJRVMnw-f/

https://www.instagram.com/p/BtdyoNEjwyJ/

https://www.instagram.com/p/BtaQP88jsbj/

Эффект Мпембы — научный парадокс, согласно которому горячая вода в определенных условиях может замерзнуть быстрее, чем холодная. Это наблюдение противоречит первому началу термодинамики. Существует несколько вариантов причины этого эффекта: например, явление может объясняться тем, что горячая вода быстрее испаряется, или тем, что в нагретой воде ослабевают водородные связи.

Ранее эффект Мпембы проверяли и жители Чикаго, где в конце января температуры опустилась до — 30 °C и побила предыдущий рекорд 1966 года. Ситуация осложнялась сильным ветром, который усиливал воздействие мороза и мог вызвать обморожение всего за несколько минут.

Читайте ранее в этом сюжете: Аномальный мороз в США отступает — унося десятки жизней