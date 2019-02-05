Во Франции около 300 протестующих заблокировали вход на рынок Ранжис

Париж, , 13:38 — REGNUM Около 300 протестующих заблокировали один из четырех входов на международный оптовый рынок Ранжис в пригороде Парижа в ночь с 4 на 5 февраля, сообщает Le Figaro.

В префектуре Парижа заявили, что группы, состоящие из активистов движения «желтые жилеты» и протестующих профсоюза всеобщей конфедерации труда собрались у входа в 01:30 по местному времени.

Известно, что к 2 часам ночи к рынку начинают стекаться грузовики с продуктами, доставленными со всего мира.

Международный рынок Ранжис — это крупнейший оптовый рынок в Европе, который охватывает 234 гектара и включает 1200 компаний. Ежегодно на рынке продается около 2,8 млн тонн свежих продуктов.

Как сообщало ИА REGNUM, 5 февраля 2019 года во Франции запланирована всеобщая забастовка, организованная профсоюзом всеобщей конфедерации труда.

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