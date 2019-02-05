В Смоленской области собирают средства для пострадавших в ДТП под Калугой

Ярцево, Смоленская область, , 13:27 — REGNUM В Смоленской области объявлен сбор средств для семей пострадавших в аварии в Калужской области. Объявление размещено на сайте администрации Ярцевского района Смоленской области, здесь же указаны и реквизиты.

Все желающие оказать материальную помощь семьям пострадавших ярцевчан в автокатастрофе 3 февраля под Калугой могут перечислить денежные средства по следующим реквизитам: УФК по Смоленской области (Финансовое управление муниципальное бюджетное учреждение культуры «Ярцевский районный центр культуры и искусства» л/с 20 901 271 220); Доходный код 00000000000000000150 V. Назначение платежа: добровольное пожертвование на оказание материальной помощи пострадавшим и родственникам погибших в ДТП 03.02.2019; ОКТМО 66 658 101 (ОКАТО 66 258 501 000); ОГРН — 1 026 700 978 633 ОКВЭД — 90.04.3 ОКПО — 02599047; ИНН: 6 727 003 051 КПП: 672 701 001; р/с: 40 701 810 066 141 265 920; БИК: 046614001. Банк: Отделение Смоленск г.Смоленск.

Как сообщало ИА REGNUM, 3 февраля в Калужском районе перевернулся автобус из города Ярцево Смоленской области, в котором находились более 40 человек — дети, которые направлялись на танцевальный конкурс в Калугу, и сопровождающие их взрослые. В результате ДТП погибли семь человек, в том числе трое детей, девочки семи и восьми лет. Более 20 человек оказались в больницах. СКР возбудил уголовное дело, задержаны водитель и владелец автобуса. Уже установлено, что автобус был выпущен более 30 лет назад. Сегодня, 5 февраля, в Ярцево начнутся похороны погибших.

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