Порошенко зря использует веру в своих целях — Александр Усик

Киев, , 13:36 — REGNUM Президенту Украины Петру Порошенко не следует спекулировать на православной вере, ради второго президентского срока, заявил абсолютный чемпион мира по боксу Александр Усик, сообщил 5 января Replyua.net.

Чемпион считает несовместимым одновременную пропаганду армии и вооружений с деятельностью Порошенко в духовной сфере

«Порошенко зря приплетает томос (о церковной автокефалии — ИА REGNUM ) к своей предвыборной кампании, при этом пропагандируя идею армии и вооружения… нельзя использовать веру людей в своих целях, в целях остаться в кресле ещё на пять лет», — отметил Усик.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Александр Усик заявил о своей готовности встать на защиту любой из трёх Лавр, находящихся на территории Украины, если её попытаются захватить раскольники.

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В ответ посыпались критические высказывания политиков и угрозы со стороны экстремистов.

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