В Забайкалье поддержали идею продажи алкоголя с 21 года

Чита, , 13:28 — REGNUM Забайкальские общественники поддержали инициативу повышения возраста при продаже алкоголя. Как сообщается на сайте краевого ГУ МВД РФ, решение было принято в ходе заседания круглого стола, основным пунктом повестки которого стало обсуждение инициативы федерального проекта «Трезвая Россия» по вопросу о повышении минимального возраста покупателя алкоголя до 21 года.

«Алкоголь является одним из самых легкодоступных психоактивных веществ, бороться с которым необходимо совместными усилиями. Идею увеличения возраста продажи алкоголя поддержали уже более 50 регионов России», — пояснила член Общественного совета при краевом УМВД и руководитель регионального объединения «Трезвая Россия» Валентина Сапунова.

По мнению начальника участковых уполномоченных полиции УМВД России по Забайкальскому краю Сергея Лобунько, принятие данного закона повлечет за собой появление других нормативно-правовых актов, регулирующих ответственность граждан за их нарушение. Кроме того, сотрудник полиции сообщил, что большинство преступлений, совершаемых в регионе, происходят в состоянии опьянения.

Известно, что резолюцию о поддержке инициативы повышения возрастного ценза до 21 года при продаже алкоголя подписали представители общественного совета при краевом УМВД, органов внутренних дел, Общественной палаты Забайкальского края, медицинских учреждений, политических партий, прокуратуры и городской думы. Документ будет направлен в Законодательное собрание Забайкальского края.

Любопытно, что летом 2018 года забайкальские законодатели сразу в двух чтениях приняли законопроект, разрешивший торговлю крепким алкоголем в регионе до 23 часов.

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Также с 30 июля 2018 года законодатели увеличили и утреннее время продаж алкоголя (с 08:00 вместо 11:00). Решение это принято по просьбе предпринимателей, которые утверждают, что проблем с алкоголизацией после введения сухого закона стало ещё больше.

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Как уже сообщало ИА REGNUM, ранее о том, что минимальный возраст для приобретения крепкого алкоголя в России может быть увеличен до 21 года, сообщила министр здравоохранения РФ Вероника Скворцова.

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