Назарбаев выразил соболезнования в связи с гибелью детей при пожаре

Астана, , 13:23 — REGNUM Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев выразил соболезнования родителям и близким детей, которые погибли при пожаре в Астане, сообщили 5 февраля в пресс-службе главы государства.

Назарбаев отметил, что правительству республики и акиму (мэру) Астаны Бахыту Султанову было поручено оказать необходимую поддержку пострадавшим.

Глава государства также поручил акимам (главам) регионов республики усилить контроль за противопожарной безопасностью.

Как сообщало ИА REGNUM, 4 февраля в Астане произошло возгорание временной постройки, в которой находились пять девочек. В связи с трагической гибелью детей прошло несколько заседаний профильных ведомств, экстренным службам поручено усилить контроль противопожарной безопасности в жилом секторе.

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