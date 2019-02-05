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Назарбаев выразил соболезнования в связи с гибелью детей при пожаре

Общество

Поручено оказать необходимую поддержку пострадавшим

Астана, 5 февраля 2019, 13:23 — REGNUM  Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев выразил соболезнования родителям и близким детей, которые погибли при пожаре в Астане, сообщили 5 февраля в пресс-службе главы государства.

Назарбаев отметил, что правительству республики и акиму (мэру) Астаны Бахыту Султанову было поручено оказать необходимую поддержку пострадавшим.

Глава государства также поручил акимам (главам) регионов республики усилить контроль за противопожарной безопасностью.

Как сообщало ИА REGNUM, 4 февраля в Астане произошло возгорание временной постройки, в которой находились пять девочек. В связи с трагической гибелью детей прошло несколько заседаний профильных ведомств, экстренным службам поручено усилить контроль противопожарной безопасности в жилом секторе.

Читайте ранее в этом сюжете: Глава правительства Казахстана поручил усилить меры пожарной безопасности

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