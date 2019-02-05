Похищенные регалии королевской четы обнаружили в Швеции

Стокгольм, , 13:19 — REGNUM В районе Стокгольма найдены похоронные регалии Карла IX, похищенные в июле 2018 года из собора в городе Стренгнес. Об этом говорится в сообщении полиции, обнародованном на сайте ведомства.

«Все указывает на то, что похищенные похоронные регалии Карла IX были найдены… — отмечается в сообщении. — Полиция интенсивно работает, чтобы подтвердить информацию на 100%».

Как передавало ИА REGNUM, 31 июля 2018 года в городе Стренгнес неизвестные украли две короны и державу, принадлежавшие королю Карлу IX и его супруге королеве Кристине.

В сентябре в Швеции был арестован человек, подозреваемый в краже фамильных драгоценностей королевской семьи.

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