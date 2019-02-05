В восьми школах Оренбурга из-за эпидемии ОРВИ и гриппа ввели карантин

Оренбург, , 13:12 — REGNUM В Оренбурге еженедельно отмечается прирост числа заболевших ОРВИ или гриппом. На конец января зарегистрировано 3,9 тыс. случаев заболеваемости, темп прироста к предшествующей неделе (21−27 января) составил 10,4%, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в администрации города.

По данным Управления Роспотребнадзора, пока в областном центре и регионе ситуация неэпидемическая. Однако грипп наступает и область находится на пороге эпидемии. В Оренбурге на карантин закрыли восемь школ, разобщено около 2 тысяч детей. Ещё в 15 школах по причине болезни в отдельных классах отсутствуют 15−20% учеников. Напомним, ещё на 1 февраля процент детей, заболевших ОРВИ/ОРЗ, в общеобразовательных учреждениях города составляет 5%.

Среди взрослого населения Оренбурга уже царит эпидемия — эпидпорог превышен на 17%. Медики призывают граждан не заниматься самолечением, а обращаться за медицинской помощью к врачам. В регионе отмечен вирус гриппа, в результате которого стремительно развивается такое осложнение, как пневмония.

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