Украинские школьные тесты облегчили для румын, венгров и молдаван

Киев, , 13:11 — REGNUM Проходные баллы при сдаче внешнего независимого тестирования (украинский аналог ЕГЭ — ИА REGNUM ) для представителей неславянских и некоренных народов Украины будут снижены, заявил и.о. директора украинского центра оценки качества образования Валерий Бойко во время брифинга, сообщило 5 января информационное агентство «УНН».

Украинским законом об образовании предусмотрено так называемое «разумное приспособление»:

«Эта норма определена законом об образовании. Она будет касаться порога сложности для абитуриентов, язык обучения которых не относится к славянской группе и не принадлежит к языкам коренных народов. Мы говорим о тех абитуриентах, которые получали полное общее среднее образование на румынском, венгерском, молдавском», — рассказал Бойко.

К примеру, представители национальных меньшинств смогут получить проходной балл по украинскому языку и литературе, набрав не 23−24 балла, а 20−21.

«В приложении для сертификата будет указано специальное поле, что применен адаптивный порог», — подчеркнул чиновник.

Как сообщало, в конце января 2019 года посол Венгрии на Украине Иштван Ийдярто заявил, что в отношениях между странами наметились положительные сдвиги, которые могут перерасти в положительный процесс.

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Напомним, конфликт между Венгрией и Украиной начался после попытки последней полностью украинизировать образование, лишив тем самым жителей Закарпатья права учиться на родном венгерском языке.