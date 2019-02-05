Фото: в США студентка обнаружила в своей кладовке трансвестита

Гринсборо, США, , 13:06 — REGNUM В соцсетях обсуждают историю студентки из США, которая неоднократно сталкивалась с проблемой пропажи личных вещей в арендованной квартире. Однажды в своей кладовке она обнаружила причину происходящего.

https://twitter.com/WFMY/status/1092664293156364288

Девушку зовут Мэдди, однажды, находясь дома, она услышала в кладовке шум, испугалась и спросила, кто там находится. В ответ студентка услышала голос мужчины, который сказал, что его зовут Дрю.

Когда девушка решила открыть дверь, она увидела, что в кладовке находится парень, одетый в её вещи. Мэдди сфотографировала нежданного гостя и вызвала полицию. Мужчина покинул её квартиру, но далеко уйти ему не удалось, он был задержан стражами порядка.

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Напомним, ранее пользователи Twitter, которые решили посмотреть новое видео с демонстрацией работы двигателя ракеты Starship в наушниках, «поблагодарили» предпринимателя Илона Маска за то, что чуть не лишились слуха. Они не ожидали, что звук будет таким резким и громким.

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