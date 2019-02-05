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В Госдуме видят риски в в реализации отмены «поверочного рабства»

Общество

«Возникает вопрос рисков, ответственности и прочих негативных последствий»

Москва, 5 февраля 2019, 13:05 — REGNUM  Предложение снять с гражданам России обязанности следить за исправностью счётчиков и проводить поверку должно быть продумано таким образом, чтобы вся ответственность за обслуживание счётчиков лежала на снабжающих организациях. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 5 февраля заявил первый зампредседателя фракции «Справедливая Россия» в Госдуме Михаил Емельянов.

«Снять задачу контроля за счётчиками с граждан — идея, в принципе, правильная. Но возникает вопрос рисков, ответственности и прочих негативных последствий», — заявил Емельянов.

По его мнению, в целом задача снятия контроля за счётчиками с граждан весьма актуальна, однако при её решении необходимо учесть все потенциальные негативные последствия для потребителей, возможности для злоупотреблений компаниями.

«Риски, ответственность должны быть переложены на плечи ресурсообеспечивающей снабжающей организации», — подчеркнул он.

Ранее глава Росстандарта Алексей Абрамов предложил избавить граждан России от обязанности следить за исправностью счетчиков и проводить поверку самостоятельно.

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Регулирование в жилищно-коммунальной сфере
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