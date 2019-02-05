Автомобилистов в Москве призвали быть осторожными на дорогах

Москва, , 13:04 — REGNUM Автомобилистам в Москве из-за резкого похолодания нужно быть более внимательными и осторожными на дорогах. Об этом говорится в сообщении Центра организации дорожного движения (ЦОДД), опубликованном 5 февраля на странице в соцсети Twitter.

«К вечеру температура (воздуха) может опуститься до минус 11 градусов, — отмечается в сообщении. — Будьте осторожны».

В пресс-службе ЦОДД добавили, что водителям транспортных средств следует соблюдать дистанцию от впереди других автомобилей.

Как передавало ИА REGNUM, ранее синоптики сообщали, что в ночь на 6 февраля в столичном регионе похолодает местами до минус 13 градусов.

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