Автомобилистов в Москве призвали быть осторожными на дорогах

Москва, 5 февраля 2019, 13:04 — REGNUM Автомобилистам в Москве из-за резкого похолодания нужно быть более внимательными и осторожными на дорогах. Об этом говорится в сообщении Центра организации дорожного движения (ЦОДД), опубликованном 5 февраля на странице в соцсети Twitter.
«К вечеру температура (воздуха) может опуститься до минус 11 градусов, — отмечается в сообщении. — Будьте осторожны».
В пресс-службе ЦОДД добавили, что водителям транспортных средств следует соблюдать дистанцию от впереди других автомобилей.
Как передавало ИА REGNUM, ранее синоптики сообщали, что в ночь на 6 февраля в столичном регионе похолодает местами до минус 13 градусов.
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