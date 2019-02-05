Рособрнадзор намерен использовать технологию big data при оценке вузов

Москва, , 13:01 — REGNUM Федеральная служба по надзору в сфере образования и науки (Рособрнадзор) намерена использовать технологию «больших данных» (big data) при аккредитации высших учебных заведений, а также при проверке школ. Об этом 5 февраля заявил глава ведомства Сергей Кравцов на международной конференции «Большие данные: новые возможности мониторинга в образовании».

«Мы планируем использовать большие данные при совершенствовании системы аккредитации и оценки высших учебных заведений», — заявил Кравцов.

Кроме того, отметил глава ведомства, в 2018 году благодаря данной технологии Рособрнадзор уменьшил на 25% число проверок региональных образовательных учреждений.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее президент России Владимир Путин призвал снять барьеры для применения в стране технологий «больших данных». По словам российского лидера, в процессе развития инфраструктуры необходимо снять законодательные ограничения, препятствующие развитию и применению технологий big data, робототехники и электронной торговли.

Читайте также: Законопроект о госрегулировании в сфере обработки big data внесен в Госдуму