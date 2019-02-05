Школьники из Владимира приняли участие дискуссии о советском обществе

Владимир, , 12:59 — REGNUM Учащиеся 9−11 классов нескольких владимирских школ приняли участие в III городских исторических чтениях, посвященных теме социального новаторства в первые годы советской власти, сообщает 5 февраля пресс-служба Владимирского государственного университета (ВлГУ) им. А. Г. и Н. Г. Столетовых.

Организатором мероприятия выступил ВлГУ при поддержке владимирского отделения Российского исторического общества (РИО) и Городского информационно-методического центра (г. Владимир). На чтениях были представлены работы школьников, прошедшие конкурсный отбор в двух номинациях: краеведческая и историко-популяризаторская.

Директор Гуманитарного института, заведующая кафедрой истории России ПИ, профессор Елена Петровичева, открывая встречу, отметила, что тема социального новаторства включает в себя сложнейшие и неоднозначные проблемы исторического развития российского общества и государства в советский период.

«Быть гражданином — значит изучать историю своей страны. Важно понимать непрерывность нашей истории, прежде всего ее духовной составляющей, на протяжении разных периодов, в том числе и ХХ века», — сказала историк.

Отмечается, что в ходе выступлений учащиеся затронули разные аспекты истории советского общества на первых этапах его становления: появление новых направлений в искусстве, изменения в культурно-бытовой сфере общества, проблемы взаимоотношений советской власти с обществом и Церковью. Многие проблемы, поставленные в докладах, послужили источником оживленных дискуссий участников и членов жюри. Особый интерес участников чтений вызвали исследовательские работы, посвященные краеведческим аспектам социалистического новаторства, раскрывшие особенности истории Владимирского края в советский период.