В Москве с поличным задержаны наркодилеры

Москва, , 12:59 — REGNUM В Москве двое мужчин попались на наркотиках. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе регионального управления МВД 5 февраля, крупная партия запрещённых веществ была обнаружена в автомобиле, который находился в розыске.

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Машину стражи порядка остановили для проверки документов на улице Свободы. При виде полицейских водитель транспортного средства сильно занервничал. Он сообщил сотрудникам правоохранительных органов, что в машине находятся наркотики. По словам подозреваемого, он должен был поместить их в различные тайники на территории Москвы.

Прибывшие на место оперативники обнаружили в багажнике и под седеньями тайники, в которых 14 пакетов с порошкообразным веществом. Как показала экспертиза, это был амфетамин. Общий вес изъятого составил 15 кг.

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В настоящее время в отношении двух задержанных — мужчин 1987 и 1988 годов рождения — возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 30 и ч. 5 ст. 228.1 УК РФ.

«В отношении подозреваемых судом избрана мера пресечения в виде заключения под стражу», — добавила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

Как сообщало ИА REGNUM, в январе в Москве была пресечена деятельность двоих сообщников, у которых изъято свыше 190 кгнаркотических средств и психотропных веществ. Также стражи порядка обнаружили у задержанных арсенал из трёх пистолетов и 1,7 тыс. патронов к ним. По данным МВД РФ, помимо столицы участники криминального бизнеса действовали в Красногорске, Дзержинске, Лыткарино, Видном и Раменском.

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