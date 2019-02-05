В Южной Корее вакцинировали 13,8 млн животных от ящура

Сеул, , 12:58 — REGNUM В Южной Корее бросили все силы, чтобы предотвратить распространение ящура по стране, сообщает YTN.

По сообщению информационного источника, животные, находящиеся в 8 провинциях, одном городе особого статуса, одном городе с особой автономией и одной провинции с особой автономии, были 100% вакцинированы.

Как сообщили представители из Министерства продовольствия, сельского, лесного и рыбного хозяйства, 13,8 млн коров и свиней по всей стране были вакцинированы. В данном процессе приняло участие более 1099 ветеринаров из местных ветеринарных клиник и частных организаций.

Напомним, что 28, 29 и 31 января на животноводческих фермах в городе Ансон и городе Чхунджу, были обнаружены признаки ящура.

Ящур — острое вирусное заболевание животных. Наиболее подвержены инфекции крупный рогатый скот, свиньи, козы, овцы. Заболевание может передаваться человеку через сырое молоко, мясо и при контакте с заболевшим животным.