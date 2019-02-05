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Ростовские органы опеки возвращают детей родителям ради статистики?

Общество

Детям приходится жить в тяжёлых условиях

Ростов-на-Дону, 5 февраля 2019, 12:58 — REGNUM  Ростовские органы опеки возвращают детей кровным родителям. Ради статистики. Подмосковный центр «Покров», где ребята проходят реабилитацию, уже покинули десять воспитанников.

В приюте дети не только адаптируются к нормальной жизни, но и получают образование. С родителями воспитанники могут общаться по телефону.

Соцработников Ростова-на-Дону ситуация беспокоит, так как «портит статус, а значит, и их зарплату», сообщает Telegram-канал Mash. Органы опеки возвращают ребят в биологическую семью, несмотря на тяжёлые условия, в которых она находится.

ИА REGNUM отмечает, что в ведении министерства труда и социального развития Ростовской области действует три детских дома-интерната и 46 учреждений социального обслуживания семьи и детей различных типов и видов. Это следует из информации, размещённой на официальном сайте ведомства. Здесь занимаются профилактикой безнадзорности и беспризорности, обеспечением временного проживания и комплексной реабилитацией несовершеннолетних, социальной помощью семьям, оказавшимся в трудной жизненной ситуации.

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Проблема сиротства
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