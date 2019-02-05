На участках МЦД появятся точки Wi-Fi и электронные табло

Москва, , 13:23 — REGNUM В Москве проведут работы по улучшению качества мобильной связи на маршрутах Московских центральных диаметров МЦД-1 Одинцово-Лобня и МЦД-2 Нахабино-Подольск. Об этом сообщил журналистам 5 февраля начальник управления развития рельсовых видов транспорта департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Москвы Андрей Акимов.

Движение по данным участкам будет запущено в конце 2019 — начале 2020 года.

«У пассажиров должна быть возможность в дороге работать, общаться с друзьями или слушать музыку — поэтому поезда МЦД будут оборудованы точками доступа для бесплатного Wi-Fi, а благодаря работе мобильных операторов наши пассажиры будут на связи на всём протяжении маршрута», — сообщил Акимов.

Он также отметил, что в поездах и на платформах МЦД будут установлены мультимедийные сервисы, в частности, в поезде «Иволга» проявятся информационные экраны и табло.

Как сообщало ИА REGNUM, запуск электричек на участке «Москва-Одинцово» стал первым этапом в реализации проекта по созданию Московских центральных диаметров.

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