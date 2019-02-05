Все школы Ставрополя ушли на карантин

Ставрополь, , 12:54 — REGNUM Занятия во всех школах Ставрополя приостановлены на период с 5 по 11 февраля. Об этом сообщила пресс-служба администрации города.

Как пояснили в мэрии, внеплановые каникулы в феврале вводятся в школах города не первый год — в качестве профилактической мерой против распространения вирусных заболеваний. Перерыв в занятиях, пояснили в администрации города, позволит предотвратить рост заболеваемости ОРВИ и гриппом в общеобразовательных учреждениях города.

По информации ТУ Роспотребнадзора, за последнюю неделю в крае рост заболеваемости превысил 59%, эпидемический порог в Ставрополе превышен на 136%.

Как сообщало ИА REGNUM, сегодня, 5 февраля, стало известно о решении закрыть все школы на десять дней в Воронеже, ранее такое решение было принято в Саратове.

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