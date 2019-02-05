Игра Apex Legends собрала миллион игроков за восемь часов

Энсино, США, , 13:12 — REGNUM Глава студии Respawn Entertainment Винс Зампелла в своём Twitter-аккаунте анонсировал игру в жанре Battle Royale по вселенной Titanfall. Проект Apex Legends вышел одновременно с анонсом и менее чем за сутки смог собрать миллион игроков.

https://twitter.com/VinceZampella/status/1092632637716365312

Apex Legends — это бесплатная игра в жанре Battle Royale. Цель каждого матча — стать единственным выжившим, убив остальных игроков на карте. В игре есть восемь классов со своими особыми способностями и умениями, но при этом нет «Титанов» (огромные боевые роботы из вселенной Titanfall). Разработчики сообщают, что игра вышла в полностью готовой и «отполированной» версии. Такой подход позволил ей собрать миллион игроков всего за восемь часов.

Напомним, что Titanfall — это серия научно-фантастических шутеров от американской компании Respawn. По сюжету проекта геймеры управляют Пилотами — элитными бойцами, которые могут использовать огромных человекообразных боевых роботов Титанов. Игроки могут настраивать снаряжение и способности Титанов по своему вкусу. В сетевых матчах геймеры сражаются в различных режимах: бой на истребление, захват точки, последний из титанов и т. д.

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