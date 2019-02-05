Periscop добавил функцию совместных онлайн-трансляций

Вашингтон, , 13:03 — REGNUM Пользователи сервиса прямых трансляций Periscope теперь могут приглашать других юзеров в свои видеотрансляции. О нововведении разработчики сообщили в официальном блоге сервиса.

Для того, чтобы пригласить гостя в прямой эфир, необходимо включить соответствующую функцию перед стартом трансляции. Она позволит добавлять в прямой эфир до трех человек, которых будут слышать все зрители прямого эфира в аудио режиме. Будущий гость должен будет подтвердить своё участие в конференц-связи, после чего у него будет несколько секунд перед включением в группу.

Как отмечают разработчики, новый функционал даст толчок в развитии сервиса, так как позволит пользователям проявить себя в качестве ведущего или интервьюера, устраивая собственные шоу или подкасты. Ожидается, что в скором времени подобное нововведение появится и в материнской компании Periscope — Twitter.

Между тем подобная функция появилась в Instagram еще в 2017 году. Пользователь может добавить в эфир любого, кто смотрит его трансляцию. После того, как человек присоединится, экран будет разделен на два — подключившийся пользователь появится в нижней части экрана.

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