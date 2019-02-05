В Екатеринбурге родители первоклассников смогут обратиться на горячую линию

Екатеринбург, , 12:44 — REGNUM В Екатеринбурге надзорные органы приняли дополнительные меры для соблюдения прав несовершеннолетних при подаче документов для зачисления в первые классы школ в 2019 году. Об этом корреспонденту ИА REGNUMсообщили в пресс-службе прокуратуры Свердловской области.

Гражданин может обратиться по телефону горячей линии, указав при этом своё имя и имя ребёнка, а также образовательное учреждение и способ подачи заявки для определения ребёнка в первый класс. Также в пресс-службе надзорного органа отметили, что гражданин может обратиться непосредственно в городскую прокуратуру с письменным заявлением, если он считает нарушенными права ребёнка при зачислении в школу.

Как сообщало ИА REGNUM, в Екатеринбурге с 1 февраля началась запись детей в первые классы. Не обошлось без эксцессов, и некоторые родители жаловались на то, что при регистрации через сайт «Госуслуг» портал выдавал ошибку.

Также по предварительным данным из поданных ночью 23 тыс. заявлений 11 тыс. оказались дублями, то есть одного ребёнка «записывали» в первый класс несколько раз. В частности, одного из таких детей записали 57 раз.

Напомним, что заявки родителей принимали 155 школ Екатеринбурга. По данным на 4 февраля, принято 15 528 заявлений. Всего в городе открыто 20 184 мест для первоклассников. Во время приёма детей в первые классы для льготных категорий граждан (оно началось 15 декабря 2018 года) было зачислено 912 детей.

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