В Южной Корее провели опрос на тему источников получения информации

Сеул, , 12:37 — REGNUM По результатам опроса, опубликованного 5 февраля комиссией по коммуникациям Korea Communications Commission, в 2018 году 4,2% опрошенных читают печатное издание газеты более пяти дней в неделю, что на 1% меньше, чем в 2017 году. Об этом этом сообщает YTN.

Согласно новостному источнику, это самый низкий показатель среди других источников получения информации, таких как смартфон, телевизор, радио и ПК.

С другой стороны, пользование телефоном более 5 дней в неделю увеличилось с 81,4% до 84,6% в 2018 году, а использование ПК и ноутбуков также выросло до 28,2%. Использование телевизоров для получения какой либо информации более пяти дней в неделю снизилось до 76,6%, радио также упало до 10,1%.

67,6% респондентов отметили, что используют телефон для чтения новостей из газет и журналов, затем шли музыка (21,6%), игры (13%) и просмотр телепередач (5%).

Данный опрос проводился среди 7200 человек старше 13 лет в период с 4 июня по 10 августа 2018 года по всей стране.