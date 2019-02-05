Писатель Анджей Сапковский сможет получить выплату за игры The Witcher

Варшава, , 13:02 — REGNUM Компания CD Projekt RED и писатель Анджей Сапковский могут прийти к мирному соглашению. Разработчики игр о ведьмаке Геральте предложили автору книг денежную выплату, сообщает Wccftech.

Точная сумма выплаты не разглашается, известно лишь, что она меньше того, что в судебном порядке запросил писатель ($16 млн). Сообщается, что совет директоров CD Projekt RED решил заплатить Сапковскому ради поддержания дружеских отношений с ним. Некоторые пользователи считают, что таким образом компания хочет попросить помощи писателя в разработке новых игр о Геральте из Ривии.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, польский писатель Анджей Сапковский потребовал у компании CD Projekt RED (создатели игр о Геральте из Ривии) выплаты в размере 6% от общей прибыли игровой серии. Во всем мире было продано более 33 млн копий игр серии The Witcher, значит выплата будет равняться $16 млн. Разработчики отклонили требования писателя, так как ранее он уже продал компании права на своего персонажа всего за $10 тыс.

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