Студенты из Танзании получат гранты на обучение во Франции

Дар-эс-Салам, Танзания, , 12:30 — REGNUM Правительство Франции предоставляет комфортную среду для обучения учеников из стран Африки в Европе. Среди стран, получивших гранты на обучение в магистратуре и аспирантуре — Танзания. Об этом сообщает RFI Kiswahili.

Ученики университета Дар-эс-Салама получат гранты на обучение в Европе, сообщил ректор университета Уильям Анангисье.

Также гранты получат студенты национального университета Занзибара (SUZA).

Посол Франции в Танзании Фредерик Клавир рассказал о том, что Франция увеличивает бюджет для того, чтобы как можно больше студентов получили шанс обучения в Европе.