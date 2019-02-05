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Студенты из Танзании получат гранты на обучение во Франции

Общество

Франция увеличит бюджет для того, чтобы принимать больше студентов из Африки

Дар-эс-Салам, Танзания, 5 февраля 2019, 12:30 — REGNUM  Правительство Франции предоставляет комфортную среду для обучения учеников из стран Африки в Европе. Среди стран, получивших гранты на обучение в магистратуре и аспирантуре — Танзания. Об этом сообщает RFI Kiswahili.

Ученики университета Дар-эс-Салама получат гранты на обучение в Европе, сообщил ректор университета Уильям Анангисье.

Также гранты получат студенты национального университета Занзибара (SUZA).

Посол Франции в Танзании Фредерик Клавир рассказал о том, что Франция увеличивает бюджет для того, чтобы как можно больше студентов получили шанс обучения в Европе.

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