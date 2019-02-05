Россия заняла 19-е место в рейтинге цифровой культуры

Вашингтон, , 12:25 — REGNUM Российские пользователи чаще жителей других стран сталкиваются с оскорблениями в сети, но меньше переживают по этому поводу. Об этом говорится в ежегодном отчете Microsoft о культуре общения и безопасности в интернете, в котором Россия заняла 19-е место среди 22 стран.

В 2018 году уровень онлайн-рисков в России составил 74% при общемировом показателе 66%. Так, 71% пользователей столкнулся с оскорблениями (против 51% в мире), 40% — с попытками компрометирования, еще 18% пострадали от ложной информации.

Нежелательный контент интимного характера попался в сети 65% российских пользователей, еще 45% получили неуместные романтические предложения, а у 31% просили интимные снимки. Риск пострадать от посторонних людей в России выше — 60% против 36% в мире.

Вместе с тем онлайн-угрозы вызывают серьезные эмоциональные переживания у 46% пользователей при мировом показателе 55%. Чаще всего с такими рисками сталкиваются в сети девушки-подростки.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Росстандарт утвердил первый в стране национальный стандарт «интернета вещей» (loT). Он будет действовать с 1 апреля 2019 года до 1 апреля 2022 года.

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