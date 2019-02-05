Российские пользователи страдали от травли чаще, чем жители других стран

Москва, , 12:54 — REGNUM Microsoft представила результаты ежегодного исследования, посвящённого культуре общения и личной безопасности в сети. В России 74% пользователей столкнулись с интернет-рисками, что превышает общемировой показатель в 66%, сообщает CNews.

71% юзеров сталкивались с оскорблениями в интернете при общемировом показателе в 51%. Для сравнения в 2017 году на кибербулинг жаловалось 35% российских пользователей, а в 2016 году этот показатель составлял 47%. Риск пострадать от посторонних людей в России составляет 60% против 36% во всём мире. Однако пострадать от друзей в России рискуют всего 8% против 28% общемирового показателя.

Результаты исследования показали, что 65% опрошенных получали контент сексуального характера, а почти половина (45%) сталкивалась с неуместными романтическими предложениями. Просьбы прислать интимные фотографии получали 31% пользователей.

При этом чаще других возрастных групп интернет-рискам подвергались юзеры, возраст которых составляет 18−34 года — 81%. Лишь немного от них отстали пользователи 35−49 лет — 78%. Несмотря на высокую частоту интернет-рисков, столкнувшиеся с ними российские юзеры меньше подвержены серьезным эмоциональным переживаниям: 46% против 55% в мире.

В этом году исследование выявило и новые проблемы в сфере культуры общения в сети. В частности, количество опрошенных, готовых относиться к другим пользователям с уважением и достоинством, составило всего 8%.

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