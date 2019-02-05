В Казахстане до 2025 года планируют построить 17 многопрофильных больниц

Астана, , 12:20 — REGNUM До 2025 года акиматы (администрации) регионов Казахстана планируют построить 17 крупных многопрофильных больниц, заявил заместитель министра здравоохранения республики Алексей Цой на заседании правительства республики, сообщает 5 февраля агентство «Казинформ».

Замминистра отметил, что регионы планируют строительство 201 проекта в рамках государственно-частного партнерства. Общая сумма реализации проектов оценивается в 1 трлн тенге ($2,63 млрд). Цой добавил, что больницы будут строиться взамен 61 изношенной больничной организации.

Как сообщало ИА REGNUM, 5 февраля Алексей Цой заявил, что в течение 2018 года в Казахстане было оптимизировано 94 многопрофильные организации здравоохранения, что позволило сэкономить 3,4 млрд тенге ($8,9 млн).

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