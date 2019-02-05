Закон, который спасёт Россию от рака — мнение

Махачкала, , 12:32 — REGNUM Около 617 тысяч случаев заболеваемости раком диагностировано в России в 2017 году. Такие данные привёл Национальный медицинский исследовательский центр радиологии Минздрава РФ. На сегодняшний день в стране на учёте с онкологическими заболеваниями состоят порядка 3,63 млн человек. С учетом того, что численность населения России составляет около 147 млн человек, выходит, что этим страшным недугом страдает почти 2,47% населения. Каждый сороковой житель страны. Страшные цифры — и ведь речь идёт только о зарегистрированных случаях.

Медики не устают повторять, что своевременное обращение к специалистам даёт шанс на эффективное лечение. На начальных стадиях заболевания одолеть недуг куда проще. И неважно, идёт речь об онкологии, неврологии, терапии, — это правило касается любого заболевания. И пусть эти обороты зачастую используются коммерческими медучреждениями для привлечения клиентов, это не отменяет их истинности.

В одной из новелл вестерна братьев Коэнов «Баллада Бастера Скраггса» между героями завязался спор по поводу того, на какие типы делятся люди. «Везучие и невезучие» — утверждает один, «сильные и слабые» — отвечает второй, «праведники и грешники», — парирует мадам, «живые и мёртвые» — заключает четвёртый участник беседы. А вот моя мать — сотрудник Детской республиканской клинической больницы Дагестана — наверняка бы добавила, что люди делятся на тех, кто при малейшем недуге спешит обратиться к врачам, и на тех, кто не явится в больницу, пока не будет находиться при смерти.

Всем прекрасно известно о страшных последствиях рака, если даже кому-то посчастливилось не столкнуться с этой болезнью в кругу семьи и друзей. От онкологии умерли такие известные и успешные люди, как Стив Джобс, Уго Чавес, Эдит Пиаф, Уолт Дисней, Лучано Паваротти, Ив Сен-Лоран, Боб Марли, Жанна Фриске и многие другие. К несчастью, не помогли им ни деньги, ни связи, ни поддержка миллионов людей.

Как известно, в советские годы в стране существовал так называемый рыбный день. Все предприятия общественного питания по четвергам должны были заменить рыбой мясо. Эта традиция была вызвана не только спадом производства мяса и желанием руководства страны увеличить производство рыбной продукции, но и попыткой борьбы с недостатком белков в рационе.

Так почему бы теперь, в связи с ужасающей статистикой онкозаболеваемости, на законодательном уровне не обязать руководителей компаний, организаций, учреждений в обязательном порядке раз в год-два направлять своих сотрудников на диагностику? Разработать документ, согласно которому часть расходов брало бы на себя государство, чтобы юридическое лицо не несло серьёзных убытков. А при приёме на работу обязательно проверять наличие у потенциального сотрудника заключения специалистов о прохождении им осмотра на наличие рака. В случае неисполнения закона накладывать на должностных лиц санкции в виде крупных административных штрафов.

Безусловно, чтобы принять такой закон нужно продумать много аспектов — и финансовых, и юридических. Однако, пожалуй, только так возможно некоторых людей заставить перейти порог медицинского учреждения. Ведь мы, человеки, зачастую уверены, что страшные болезни — это где-то там, не рядом. Они достанут кого-то другого, а меня непременно обойдут стороной.

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