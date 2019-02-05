Создатели Alien: Isolation показали Нилу Бломкампу свою новую игру

Лондон, , 12:13 — REGNUM Студия Creative Assembly, известная геймерам по своему хоррор-проекту Alien: Isolation работает над новым шутером (игра, в которой упор сделан на применении огнестрельного оружия) от первого лица. Об этом 4 февраля компания сообщила на своей странице в Twitter.

https://twitter.com/CAGames/status/1092410443333660672

Разработчики рассказали, что первым, кому удалось увидеть проект, стал создатель фильмов «Робот по имени Чаппи» и «Район №9» Нил Бломкамп. В соответствующей публикации в Twitter они выложили совместную фотографию команды Creative Assembly с режиссером.

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Напомним, Нила Бломкампа нельзя назвать новичком в игровой индустрии, ранее он принимал участие в проекте фильма по игре Halo Питера Джексона, который так и не вышел на экраны. Бломкамп ранее заявлял, что эстетика Alien: Isolation заставила его усомниться в том стилистическом решении, которое он хотел применить в его так и не вышедшем фильме про Чужих.

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