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Из московского хостела госпитализировали 25 человек с подозрением на корь

Общество

По факту случившегося проходит проверка

Москва, 5 февраля 2019, 12:30 — REGNUM  Из московского хостела «ТУТ КАК ДОМА» госпитализировали 25 человек с подозрением на корь. Об этом 5 февраля сообщила пресс-служба столичного Роспотребнадзора.

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В сообщении ведомства уточняется, что первый случай заболевания был зафиксирован 2 февраля. Заболевший не был привит против кори, заболел 28 января, за медицинской помощью не обращался и в связи с ухудшением состояния был госпитализирован. Подобный случай произошёл 3 февраля с иностранным гражданином, который также был госпитализирован.

«В ходе медосмотра контактных среди рабочих выявлено 23 человека, проживавших в хостеле, с температурой и катаральными явлениями без сыпи, которые также госпитализированы в инфекционный стационар с диагнозом «ОРВИ, контакт с корью», — отметили в Роспотребнадзоре.

Также отмечается, что в целях предупреждения распространения кори среди иностранных работающих в хостеле и непосредственно на строительных площадках привито свыше 1370 человек, в настоящий момент вакцинация продолжается.

В отношении юридического лица ООО «ТУТ КАК ДОМА» по факту выявленных нарушений санитарно-эпидемиологических требований к содержанию и эксплуатации общественных зданий составлен протокол об административном правонарушении по ст. 6.4 КоАП РФ.

Как сообщало ИА REGNUM, в конце января в школах Москвы выявлены четыре случая заболеваний корью.

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