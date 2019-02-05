Суд Киева снял браслет слежения с бывшего главы фискальной службы

Киев, , 11:52 — REGNUM Киевский суд разрешил бывшему и.о. главы государственной фискальной службы (ГФС) Украины Мирославу Продану снять электронный браслет слежения, а также разрешил ему покидать территорию страны, сообщили в специализированной антикоррупционной прокуратуре (САП) Украины 5 января на официальной странице ведомства в социальной сети Facebook.

«Судья, вопреки позиции прокуроров, отказал в продолжении обязательств носить электронное средство контроля и сдать на хранение документ для выезда за рубеж. Фактически суд предоставил возможность подозреваемому бесконтрольно передвигаться и выезжать за границу», — сказано в сообщении.

В САП также отметили, что согласно действующим законам, данное решение судьи не подлежит обжалованию.

Напомним, Мирослав Продан ушёл с постав и. о. главы ГФС в сентябре 2018 года. За неделю до ухода САП начала расследование о его незаконном обогащении. Чиновника подозревают в краже $3 млн.

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