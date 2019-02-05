Большинство жителей США всё еще против пограничной стены — Gallup

Вашингтон, , 11:35 — REGNUM В большинстве жители США не поддерживают идею президента Дональда Трампа о строительстве на границе с Мексикой стены, сообщает исследовательский центр Gallup на своем сайте.

По результатам исследования:

60% против значительного нового строительства пограничных стен;

57% выступили против этого еще прошлым летом, когда вопрос начал накаляться в преддверии промежуточных выборов;

81% поддерживают путь к гражданству для нелегальных иммигрантов в США.

Таким образом, проект, послуживший причиной разногласий между президентом и демократическими лидерами, которые в свою очередь привели к рекордному для страны шатдауну, не получил поддержки в обществе. Даже несмотря на то, что. как заявил Дональд Трамп, благодаря шатдауну граждане узнали о всех проблемах, связанных с отсутствием такой стены. Сам шатдаун и предшествовавшие ему баталии мало изменили общественное мнение о стене.

Зато 21% жителей США считают миграционный вопрос самым важным для страны — это второй по величине показатель важности миграции за 80-летнюю историю изучения вопроса, причем рекорд — 22% — был поставлен только в июле прошлого года, а в ноябре 2018 78% опрошенных в ноябре определили миграцию как чрезвычайно или очень важный для них вопрос на промежуточных выборах, причислив ее к трем главным вопросам, имеющим важное значение для общества.

Возможно, в результате повышенного политического внимания, уделяемого вопросу иммиграции, процент тех, кто говорит, что они так или иначе настроены на расширение стен, увеличился с июньского опроса — с 58% до 65%. Больше этого прироста пришлось на сильную оппозицию (пять пунктов), чем на сильную поддержку (два пункта).

Исследование проводилось методом телефонного интервью 21−27 января 2019 года, опрошено 1022 взрослых жителя США. Погрешность результатов — плюс/минус 4%, уровень достоверности — 95%.

Как сообщало, президент СШАДональд Трампдопускает начало очередного шатдауна в самом скором времени в случае, если вопрос со строительством пограничной стены останется без движения. Вопрос с пограничной стеной президент твердо намерен решить.