Таксисты Чечни не пускают в республику сервис «Яндекс.Такси»

Грозный, , 11:27 — REGNUM Чеченские таксисты выступили против прихода в республику сервиса «Яндекс.Такси». В коллективном письме в адрес властей республики они попросили, чтобы на деятельность этого крупного агрегатора на территории Чечни ввели запрет, пишет «Коммерсантъ».

По словам руководителя сервиса «Грозненское такси» Салама Мехтиева, таксопарки, вложившие немалые средства в развитие своего бизнеса, опасаются, что новый крупный игрок негативно повлияет на него. Ведь, придя на сложившийся рынок, он начнет использовать по договору машины местных сервисов.

О том, что «Яндекс.Такси» сотрудничает с частными водителями без лицензии, в декабре 2018 года сообщалось в материале чеченской телекомпании «Грозный», которая провела расследование деятельности агрегаторов такси в Чечне.

Однако местные власти решили не запрещать работу водителей сервиса «Яндекс.Такси» в Чечне. По словам пресс-секретаря минтранса республики Заура Цицаева, для ведомства, в задачи которого входит лицензирование перевозок, неважно, кто будет перевозить пассажиров и платить налоги в бюджет региона, лишь бы вся деятельность велась по закону.

«Каждый сервис, представляющий собой удобство для жителей и гостей, соблюдающий закон, — только плюс», — цитирует ТАСС представителя минтранса.