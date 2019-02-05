Протест женщин Нигерии против уличных домогательств принес результаты — СМИ

Лагос, Нигерия, , 11:27 — REGNUM В декабре 2018 года женщины Нигерии вышли на улицы Лагоса с «рыночным маршем», протестуя против уличным домогательств, сообщает The Guardian Africa.

Группа протестующих была совсем небольшой, только 20 женщин и несколько мужчин вышли на рынок Яба в желтых футболках с лозунгами: «Прекратите до нас дотрагиваться!». Также группа запустила петицию в сети, которая набрала более 23 000 подписей.

Марш принес результаты. Если раньше торговцы объясняли свое поведение тем, что они трогают женщин ради привлечения внимания.

«Если я просто скажу, что я продаю джинсы и брюки, они даже не посмотрят на тебя. Мы обязаны дотрагиваться», — рассказал один из торговцев.

Бусайо Они отправилась на рынок после протестов.

«Я вела себя как обычно, но даже когда они рекламировали свой товар, но никто меня не касался. Я была удивлена, когда один из торговцев сказал мне, что он образованный и не дотронется до меня», — рассказала активистка.

«Я действительно благодарна маршу, потому что без него рынок так и остался бы в хаосе», — добавила Они.

Следующая акция протеста планируется в Лагосе в марте.

«Это долгая битва, и нам нужно провести еще один марш на рынке Яба», — сообщают активисты.