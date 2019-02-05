За счет оптимизации больниц в Казахстане сэкономили $9 млн

Астана, , 11:26 — REGNUM В течение 2018 года в Казахстане было оптимизировано 94 многопрофильные организации здравоохранения, заявил заместитель министра здравоохранения республики Алексей Цой, сообщает 5 февраля агентство «Казинформ».

По его словам, мероприятия по интеграции монопрофильных больниц в многопрофильные исполнены в регионах республики на 81%. Цой добавил, что в Казахстане создано 35 многопрофильных кластеров. Экономия за счет оптимизации в течение года составила 3,4 млрд тенге ($8,9 млн).

Как сообщало ИА REGNUM, 15 января министр информации и коммуникаций Казахстана Даурен Абаев заявил, что в рамках оптимизации электронных услуг в Казахстане «больничные листы» планируется перевести в электронный формат.

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