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За счет оптимизации больниц в Казахстане сэкономили $9 млн

Общество

В Казахстане создано 35 многопрофильных кластеров

Астана, 5 февраля 2019, 11:26 — REGNUM  В течение 2018 года в Казахстане было оптимизировано 94 многопрофильные организации здравоохранения, заявил заместитель министра здравоохранения республики Алексей Цой, сообщает 5 февраля агентство «Казинформ».

По его словам, мероприятия по интеграции монопрофильных больниц в многопрофильные исполнены в регионах республики на 81%. Цой добавил, что в Казахстане создано 35 многопрофильных кластеров. Экономия за счет оптимизации в течение года составила 3,4 млрд тенге ($8,9 млн).

Как сообщало ИА REGNUM, 15 января министр информации и коммуникаций Казахстана Даурен Абаев заявил, что в рамках оптимизации электронных услуг в Казахстане «больничные листы» планируется перевести в электронный формат.

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Реформа здравоохранения в Казахстане
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