В подмосковном Подольске «потеряли» 200 площадок для мусора

Подольск, Московская область, , 11:23 — REGNUM В городе Подольск Московской области в начале 2019 года было «потеряно» 200 адресов, на который располагались мусорные контейнеры, сообщил 5 февраля глава Подольска Николай Пестов на заседании правительства Подмосковья, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Пестов объяснил, почему его город оказался в лидерах по числу жалоб в регионе на вывоз мусора.

«С начала января и до сегодняшнего дня эта проблема для нас актуальна. У нас, к сожалению, до сих у нас за регионального оператора подрядные организации проводят работы по погрузке навалов мусора. Образуются они потому, что в график по вывозу региональный оператор до сих пор не вошёл. Первой причиной было то, что было «потеряно» 200 адресов в перечне контейнерных площадок. Сейчас они, конечно, у них в перечне, графике. И, конечно, не хватает техники для этой работы. По нашей просьбе были привлечены те организации, которые работали ранее, в том числе по микрорайону Львовский, был заключён договор субподряда по вывозу мусора», — рассказал он.

По словам главы Подольска, сегодня количество жалоб в городе значительно сокращается.

Как сообщало ИА REGNUM, Подольск оказался в лидерах Московской области по жалобам на вывоз мусора.

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