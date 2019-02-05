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Опубликовано видео допроса Майкла Джексона по делу о растлении детей

Общество

Певец много смеется и ведет себя так, будто не понимает серьезности предъявленных ему обвинений

Нью-Йорк, США, 5 февраля 2019, 11:14 — REGNUM  Единственная видеозапись, на которой певец Майкл Джексон дает показания по делу о растлении детей, опубликована 5 февраля британским изданием Daily Mail. Видео было записано в Нью-Йорке в 1996 году.

Беседа происходит в отеле Four Seasons. Юристы задают певцу вопросы о нескольких инцидентах, когда, как предполагается, несовершеннолетние подверглись сексуальному насилию. Все упоминаемые дети бывали на ранчо Джексона «Неверлэнд», в их числе — звезда комедии «Один дома» Маколей Калкин.

На видео певец выглядит нервным, он много смеется и ведет себя так, будто не понимает серьезности предъявленных ему обвинений, отмечает издание.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в США вышел фильм «Покидая Неверлэнд», в котором рассказывается о домогательствах Майкла Джексона к детям. Родственники покойного певца раскритиковали документальный фильм.

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