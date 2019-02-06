Пять фильмов о профессии бармена

Москва, , 00:01 — REGNUM Сегодня, 6 февраля, отмечается Международный день бармена. Дату для праздника выбрали не случайно — в этот день отмечается День святого Аманда, одного из христианских апостолов, который считается покровителем виноделов, пивоваров, торговцев, а также рестораторов и барменов. Русская православная церковь не почитает святого Аманда, но сам профессиональный праздник прижился и в России. ИА REGNUM составило подборку фильмов о профессии бармена.

«Бар «Гадкий койот» (2000, США)

Действие картины разворачивается вокруг настоящего бара «Гадкий койот», а основой для фильма послужила автобиографическая статья Элизабет Гилберт «Муза салона Гадкий койот». По сюжету, молодая девушка Вайолетт, мечтающая стать композитором, приезжает в Нью-Йорк и устраивается на работу в тот самый бар. Местные танцовщицы помогают ей раскрыться и избавиться от сценического страха. Однако отца Вайолетт не устраивает то, чем занимается его дочь.

«Коктейль» (1988, США)

Молодой и самоуверенный Брайан Фланаган всегда мечтал сделать карьеру, которая дала бы ему власть, развлечения и быстрые деньги. Однако долгие попытки устроиться в крупную фирму вынуждают мужчину согласиться на работу барменом. Вскоре Брайан становится звездой Манхэттена, смешивая гремучие коктейли и развлекая посетительниц. Всё меняется, когда он влюбляется в Джордан — независимую и умную девушку, не похожую на обычных гостей его бара.

«Бар «Медонос» (2008, Великобритания)

Действие фильма происходит в 1950 году в районе Алабамы. Владелец бара «Медонос» Тайрон Первис думает, как спасти свое детище от полного разорения. Чтобы привлечь в бар посетителей, Тайрон обещает, что грядущей ночью в нем выступит известный гитарист Сэм. Однако в день концерта музыкант не приезжает. Пытаясь спасти ситуацию, Первис уговаривает шерифа выпустить из тюрьмы Сонни, который неплохо играет на гитаре.

«Ресторан» (1998, США)

Главный герой фильма — бармен Крис Каллоуэй — влюбляется в темнокожую официантку Джаннин. Но за свои чувства им придется бороться, так как в обществе «избранных» до сих пор неодобрительно относятся к смешанным парам. Неожиданно Крис и Джанин осознают, что ресторан стал для них не только местом работы, но и своего рода домом, где готовы поддержать в любую минуту.

«Бармен из «Золотого якоря» (1986, СССР)

Действие советского художественного фильма происходит в 1980-х годах. Бармен портового ресторана «Золотой якорь» подбирает и присваивает себе бумажник, обронённый иностранным моряком в его машине, не подозревая, что в результате окажется втянутым в спланированную иностранной разведкой операцию.

Традицию масштабно отмечать Международный день бармена заложили в Киеве в 2008 году по совместной инициативе киевского рок-клуба «Докер Паб» и Международного центра барменов Planet Z. Идею подхватили и в России, где праздник начиная с 2009 года становится всё более популярным.

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