Вторник, 5 Февраля 2019 года
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Ростовская чиновница хотела раньше выйти на пенсию, а попала к следователям

Общество

… за фиктивную работу в школе

Ростовская чиновница хотела раньше выйти на пенсию, а попала к следователям
Иллюстрация: Volgodonskoyrayon.ru
Светлана Леонова

Волгодонск, Ростовская область, 5 февраля 2019, 11:16 — REGNUM  В Ростовской области чиновница решила пойти на хитрость, чтобы раньше выйти на пенсию. Для этого она устроилась на работу в школу — как выяснилось, фиктивно.

Около пяти лет назад работник районной администрации по совместительству стала школьным учителем. Преследовала она корыстные цели — работа педагогом приближала выход на пенсию и сулила надбавки. При этом чиновница уроки не вела, вместо неё знания детям давал штатный историк, пишет Telegram-канал Mash

За этот период женщина поднялась по карьерной лестнице в администрации и заняла кабинет заместителя главы администрации. ИА REGNUM отмечает, что на официальном сайте администрации Волгодонского района указано, что Светлана Леонова занимает должность заместителя главы администрации Волгодонского района по социальным вопросам. Теперь в деятельности Леоновой разбираются следователи.

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