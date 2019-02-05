Бухгалтер колледжа в Северной Осетии растратила бюджетные деньги

Владикавказ, , 11:05 — REGNUM В Северной Осетии попала под уголовное преследование главный бухгалтер республиканского колледжа культуры. Ее подозревают в присвоении 300 тыс. рублей, сообщили ИА REGNUM 5 февраля в пресс-службе прокуратуры по региону.

Как выяснило следствие, главбух внесла ложные сведения в заявку на получение наличных денежных средств для нужд образовательного учреждения. На основании этой заявки она сняла с расчетного счета колледжа 300 тыс. рублей и потратила их на личные нужды.

По данному факту было возбуждено уголовное дело по статье УК РФ «Присвоение или растрата, совершенные лицом с использованием своего служебного положения».

Читайте также: В Северной Осетии разоблачили группу расхитителей средств Пенсионного фонда

Как сообщало ИА REGNUM, в сентябре 2018 года в Северной Осетии была разоблачена группа лиц, похитившая у Пенсионного фонда около 3 млн рублей. Были задержаны четверо местных жителей, подозреваемые в совершении этого преступления, в том числе двое сотрудниц отделения ПФ РФ по региону.