Проверки газового оборудования в Хакасии выявили сотни нарушений

Абакан, 5 февраля 2019, 11:02 — REGNUM В Хакасии обнародованы некоторые итоги проверок газового оборудования в многоквартирных домах. Как сообщили ИА REGNUM сегодня, 5 февраля, в республиканском минстрое, специалисты выявили 279 нарушений.
Всего в Хакасии насчитывается 226 домов с внутридомовым газовым оборудованием — в городах Абакан, Черногорск, а также в Усть-Абаканском районе.
Среди выявленных нарушений — повреждение или отсутствие краски на газопроводах; неполная проверка работоспособности и смазки отключающих устройств (кранов) на лестничных клетках; ненормативные расстояния между газопроводами и электропроводкой. Также специалисты выявили пять фактов утечки газа на кранах вводных газопроводов. Все утечки устранены, отметили в министерстве.
Материалы проверок направлены в прокуратуру, уточнили в минстрое.
Как уже сообщало ИА REGNUM, нынешней зимой в России произошли сразу две трагедии, связанные с газом. Рано утром 31 декабря в Магнитогорске после взрыва обрушился седьмой подъезд 12-подъездной десятиэтажки. Погибли 39 человек.
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А утром 14 января прогремел взрыв в многоэтажном жилом доме в Шахтах (Ростовская область). При разборе завалов были обнаружены тела пятерых жильцов. Два человека с травмами были госпитализированы.
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После этого в российских регионах, в том числе в Хакасии, начались проверки газового оборудования.
«Нам важно знать, каковы риски происшествий, связанных с газом, в многоквартирном жилом фонде Хакасии, как осуществляются плановые осмотры газового оборудования в многоэтажных домах», — подчеркнул глава Хакасии Валентин Коновалов.
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